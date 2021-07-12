Россиянам рассказали правду о системе «все включено» в Египте

Владелец крупного турагентства в Хургаде Мохаммед Шабир рассказал о качестве еды и напитков в египетских отелях, работающих по программе «олл-инклюзив», сообщает газета «Аргументы и факты».

В последние годы цены в Египте сильно выросли, в том числе и на продукты питания. При этом отели не поднимают стоимость номеров, чтобы привлекать побольше туристов.

Он отметил, что в среднем египетская гостиница (три-четыре звезды) тратит на пребывание отдыхающего 13-14 долларов в день: то есть около 1 000 рублей. За эти средства человека нужно кормить завтраком, обедом и ужином.

«Алкогольные напитки удешевляют: льют из пакетов вместо нормального вина «бормотуху», а разливное пиво откровенно разбавляют. Даже несчастная кока-кола — и та разбавлена. Мне на самом деле страшно про это рассказывать — вы ездить в олл-инклюзив нигде в мире не захотите», — сказал Шабир.

По словам сотрудницы турагентства, живущей 20 лет в Хургаде, в целях экономии еда закупается в основном импортная, у оптовых поставщиков: самая дешевая мороженая курица, говядина и рыба. Она также добавила, что гостиничные рестораны стараются использовать побольше овощей и риса, поскольку они стоят дешево.

Шабир отметил, что в Египте четырехзвездочные отели могут колоссально отличаться друг от друга. При этом «то, что отпускники не доели вчера, им сервируют сегодня — просто в другом виде».

Тем не менее, владелец агентства подчеркнул, что за сроками годности еды тщательно следят. В отели регулярно приезжают из санинспекции — стоит гостинице накормить людей просроченными продуктами, ее сразу закрывают. Поэтому любая подача гостям несвежих продуктов исключена, заключил Шабир.

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