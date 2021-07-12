Эксперты выяснили, сколько времени нужно россиянам, чтобы накопить миллион

Большинству россиян потребуется больше 20 лет, чтобы накопить миллион рублей. Соответствующее исследование провели РИА «Новости».

В некоторых регионах накопить эту сумму проще из-за повышенных доходов. Эксперты составили рейтинг регионов, опираясь на среднюю зарплату жителей.

На первом месте — Чукотка (7,8 года), на втором — ЯНАО (8,6 года). Лидерство объясняется высокими зарплатами в добывающих отраслях, что компенсирует тяжелые условия жизни.

Далее следует Ненецкий автономный округ и Магаданская область (по 9,8 года). Таким образом, только в четырех российских регионах на накопление миллиона уйдет меньше десяти лет.

«В целом менее 15 лет, необходимых для накопления миллиона, демонстрируют 11 регионов, а в 44 регионах для накопления этой крупной суммы нужно более 20 лет», — говорится в исследовании.

Столица заняла пятое место (11 лет). Хуже всего ситуация обстоит в кавказских регионах: Карачаево-Черкесия (24,1 года), Северная Осетия (24,3 года) и Кабардино-Балкария (24,7 года).

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