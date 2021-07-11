Россияне снизили долю покупок в интернете по картам на 26%

Доля покупок в интернете, оплаченных картами, в России в первом полугодии снизилась до 40%. За аналогичный периода прошлого года этот показатель составил 66%, 2019 года — 32%, сообщает ТАССсо ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Анализ был проведен на основе данных об интернет-покупках, совершенных по картам всех банков в сети приема финансовой организации.

При этом россияне за указанный период совершили больше интернет-покупок по картам, но на меньшие суммы: средний чек за первое полугодие 2021 года составил 1229 рублей, в этот же период прошлого года – 1469 рублей, 2019 года – 2082 рубля. Аналитики полагают, что подобная тенденция способствует росту онлайн-шоппинга, так как расширяет диапазон покупательской активности в интернете.

«Доля покупок с оплатой по QR-коду через Систему быстрых платежей в первом полугодии 2021 года выросла на 36% в эквайринге, что говорит о динамичном развитии данного платежного инструмента», — говорится в исследовании.

Ранее руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев рассказал «Газете.Ru», что к концу 2022 года банк обеспечит цифровое подписание всех банковских операций. Например, покупку автомобиля в кредит.