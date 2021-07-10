Состояние Джеффа Безоса выросло на $11 млрд после ухода с поста гендира Amazon

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Джефф Безос Джефф Безос
Джефф Безос
Global Look Press

Состояние американского миллиардера Джеффа Безоса выросло почти на $11 млрд после того, как он ушел с поста генерального директора Amazon, сообщает достигло новой рекордной отметки.