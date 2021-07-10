Аналитик подсчитал «честный» курс рубля без валютных операций Минфина

Валютные операции, которые Центральный банк России совершает в интересах Минфина России с начала 2021 года, ослабили рубль на 5-10%: без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс российской валюты находился бы в пределах 65-70 рублей за доллар. Об этом заявил генеральный директор УК «Спутник – Управление Капиталом» Александр Лосев, передает РИА «Новости».

Министерство финансов направляет на покупки валюты дополнительные доходы от высокой цены нефти, в 2022 году накопленные активы поступят в ФНБ. В мае текущего года ведомство отказалось от доллара в структуре ФНБ в пользу других валют и золота, которому отведено 20% в объеме фонда. Операции в интересах Минфина проводит Центробанк, при этом ЦБ продолжает скупать на рынке только валюту. В текущем периоде – с 7 июля по 5 августа этого года объем таких покупок должен составить 296 млрд рублей, ежедневно на эти цели планируется выделять 13,5 млрд рублей.

«О значимости этих валютных интервенций говорит тот факт, что рубль перестал быть «нефтяной валютой» и уже никак не реагирует на рекорды стоимости котировок барреля нефти», – выразил мнение Лосев.

Эксперт напомнил, что в разгар пандемии коронавируса в 2020 году, когда стоимость барреля нефти снизилась до $32, стоимость американской валюты была почти такой же, как и сейчас – около 72 рублей в связи с тем, что не было таких интервенций против рубля.

По словам Лосева, вопреки многолетним заявлениям ЦБ о том, что в России установлен режим плавающего валютного курса, курс рубля к доллару в стране не плавающий, а биржевой, определяемый балансом спроса и предложения валюты на биржевых торгах, где ежедневно Банк России по поручению Минфина занимается валютными инвенциями, направленными на ослабление рубля.

Ранее аналитик спрогнозировал курс доллара к концу лета.