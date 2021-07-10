На Украине посетовали на «зерновое проклятие»

Политолог, директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев предупредил, что открытие рынка земли и «зерновое проклятие» будут способствовать дальнейшему сокращению населения на Украине. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Наш».

Он утверждает, что при сохранении тренда, который наблюдался в последние годы, население страны будет уменьшаться, поскольку оно будет «просто не нужно».

«Если мы деиндустриализируемся, то нам не нужны заводы большие, самолетостроение, авиастроение. Машиностроение уже почти загнулось, мы его довели до ручки, автомобилестроение мы уже убили окончательно. Значит уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 миллионов», — заявил Карасев.

Он также указал, что из-за реформы образования в государстве снижается число вузов и возникает недостаток специалистов.

«Дальше мы берем сельскохозяйственное производство, это же понятно, что закон о земле (об открытии рынка земли) — это не закон о животноводстве, это зерновое хозяйство. Зерновое проклятие Украины, что главное тут – зерно, и поставлять его на рынок», — сказал Карасев.

По его словам, этим будут заниматься крупные предприятия с развитыми технологиями и высокой автоматизацией, из-за чего все больше жителей будут покидать страну.

«Если такие тенденции будут продолжаться и дальше, и мы не получим людей с системным, глобальным пониманием того, что такое Украина и какое ее место в мире, оно конечно будет идти по тренду деградации, а нам нужен тренд модернизации», – подытожил политолог.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил об угрозе голода в стране из-за закона о земле.

Весной Рада приняла закон, который отменяет мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Так, первые два года на покупку земли смогут претендовать только физические лица — граждане Украины, но не более 100 га в одни руки. С 2024 года землю смогут покупать юридические лица не более 10 тыс. га в одни руки.