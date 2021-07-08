Погодная аномалия может вызвать увеличение стоимости молока

Из-за аномально жаркой и засушливой погоды себестоимость молока может повыситься более чем на 18%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заседание оперативного штаба в Минсельхозе.

Директор департамента животноводства и племенного дела Дмитрий Бутусов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий на 5 июля заготовлено 4,64 миллиона тонн кормов — на 15% меньше, чем годом ранее. По его словам, объем переходящих остатков — 5,4 миллиона тонн, но это не превышает 15-17% от годового потребления. Всего для животноводов нужно свыше 31 миллиона тонн кормов.

В Минсельхозе рекомендовали органам управления агропромышленным комплексом (АПК) регионов провести инвентаризацию на уровне хозяйств для оценки возможности заготовки. Также рассматриваются варианты перераспределения кормов между регионами страны. Однако, по словам гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, это потенциально увеличит плечо доставки, что может привести к дополнительному удорожанию грубых и сочных кормов.

При этом повышение цен на традиционно более дешевую часть рациона может спровоцировать дополнительный рост себестоимости молока, которая за последний год уже увеличилась на 16–18% из-за удорожания белковых кормов, премиксов и др. компонентов, уточнил Белов.

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