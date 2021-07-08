Аналитик оценил, насколько вырастет ФНБ в случае отказа от сделки ОПЕК+

В случае развала сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти и росте котировок черного золота до $100 общие поступления в Фонд национального благосостояния (ФНБ) за 2021-й год превысят 4 трлн рублей. Такие цифры в беседе с «Газетой.Ru» привела директора практики «Госрегулирование ТЭК» Vygon Consulting Дарья Козлова.

Аналитик отметила, что такой исход все же маловероятен, и скорее всего в случае принятия базового вариант — увеличения предложения ОПЕК+ на 2 млн барр./сут. — резервы России в этом году вырастут на 2,5-3 трлн рублей.

«При любом сценарии развития событий с ОПЕК+, в этом году ожидается увеличение поступлений в ФНБ, так как бюджет 2021-го изначально сверстан на основании цен Urals в $43,3 за баррель», — констатировал эксперт.

В результате последнего заседания ОПЕК+, прошедшего 31 июня, страны-участницы не смогли договориться об увеличении объемов добычи нефти. Следующее заседание должно было пройти 5 июля, но после двухчасового ожидания так и не состоялось.

В среду 7 июля на нефтяном рынке произошла коррекция, в результате которой нефть Brent подешевела до $72,9 за баррель, а американская WTI — до $71,57.

Ранее государства ОПЕК+ не смогли согласовать объемы добычи нефти и срок действия нового соглашения с третьей попытки.