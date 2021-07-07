Бизнес попросил мэрию Москвы ввести «переходный период» в вакцинации

Представители организации малого и среднего бизнеса «Опора России» направили мэру Москвы Сергею Собянину обращение с просьбой ослабить меры по обязательной вакцинации. Об этом сообщает РБК.

В обращении предприниматели попросили предусмотреть переходный период без штрафов и других административных санкций. В ином случае в «Опоре России» просят отсрочить вступление в силу ограничительных мер для действующих предприятий до 15 августа.

Председатель совета московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов отметил, что обращением в организации не пытаются повлиять на решения, принятые санитарными властями.

«То, что касается приостановки деятельности и введения административных санкций, то это меры административные. Поэтому и указали тут сдвижку на месяц, хотя бы на месяц. Ведь 15 июля значительная часть предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в столице физически, технически могут не успеть (провести вакцинацию всего персонала учреждений)», — подчеркнул Несветов.

Ранее член президиума правления «Опоры России» Алексей Небольсин рассказал «Газете.Ru», что к осени в Москве могут закрыться около 25% кафе и ресторанов.