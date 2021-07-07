Эксперты рассказали, в какие акции стоит вкладываться перед третьей волной COVID-19

Ожидать повторения глобального локдауна 2020 года в ближайшее время не стоит, поэтому эксперты рекомендуют больше ориентироваться на «акции стоимости», но не сбрасывать со счетов и «акции роста», в том числе бумаги IT-сектора. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам начальника аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александра Фетисова, мировая экономика и фондовый рынок подходят к очередной волне кризиса более подготовленными, потому что власти разных стран поняли, что локдаун наносит более сильный ущерб, чем сама пандемия.

Как отметил инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко, в нынешний период выгоднее вкладываться в сферу IT (разработчики ПО), электронной коммерции, стримингового телевидения и розничного сектора первичного потребления, который выигрывает от социальной изоляции. В числе наиболее известных компаний — Microsoft, Ebay, Amazon, Google, Facebook, Mail.Ru.

Выигрывают от коронавирусных ограничений и акции интернет-торговли, например, Ozon и «Яндекс».

Эксперты также советуют покупать акции сырьевых компаний из-за роста цен на нефть и газ. Среди российских бумаг это «Газпром», «Лукойл», «Роснефть» и «Норильский никель».

Ранее сообщалось, что россияне стали больше вкладываться в иностранные акции в 2021 году.