Риелторы назвали города, подходящие лучше всего для льготной ипотеки в России

Риелторы рассказали, в каких городах наиболее выгодно сейчас покупать жилье по программе льготной ипотеки. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на специалистов в сфере недвижимости.

Речь о программе под 7% и с максимальной суммой займа в 3 миллиона рублей. Как выяснили риелторы, больше всего подобных квартир в Твери (39%), Самаре (38%) и Ульяновске (37%). Далее по списку идут Уфа (36%), Волгоград (31%), а также Екатеринбург (15%).

В исследовании еще указаны города, где есть квартиры за 3-5 миллиона рублей. Эти квартиры можно купить с помощью льготной ипотеки, доплатив до 40% своих денег.

В их числе Санкт-Петербург (13% лотов от всей экспозиции), Ленинградская область (44%), Казань и Татарстан (31%), Тюмень и область (48%), Краснодар и Краснодарский край (28%), Новосибирск и область (33%), Екатеринбург и область (36%) и другие.

С 1 июля вступили в силу новые правила выдачи льготной ипотеки для покупки жилья на первичном рынке. Предельный лимит кредита на жилье будет составлять 3 миллиона рублей для всех регионов страны.

Ранее экономисты рассказали, к чему приведет покупка ипотечных долгов на пенсионные средства.