Эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в Исландии закончился «ошеломляющим успехом»

В Исландии подвели итоги исследования по уменьшению рабочей недели до четырех дней. В результате эксперимента производительность труда не изменилась, а условия работы значительно улучшились.

Исследование организовали городской совет Рейкьявика, правительство Исландии и местные профсоюзы. Участниками стали 2,5 тыс. муниципальных работников из самых разных сфер. Всем госслужащим сократили рабочую неделю на 4-5 часов. Людям, которые трудятся пять дней в неделю добавили выходной, сотрудникам, работающим в сменном графике, часы уменьшили иначе.

В ходе эксперимента производительность не снизилась – наоборот, выросла в большинстве случаев. Кроме того, улучшилось самочувствие работников: они наладили баланс между работой и личной жизнью, а также повысился их командный дух.

Эксперимент проводился под контролем британского исследовательского центра Autonomy. По словам представителя Autonomy Уилла Стронжа, исследование закончилось ошеломляющим успехом.

«Они (участники исследования – Прим. Ред.) стали энергичнее работать и получать от этого больше удовольствия», — отметил он, добавив, что государственный сектор Исландии может стать пионером в деле сокращения рабочей недели, и другие правительства последуют его примеру. Его слова приводит канадское радио CBC.

Ознакомившись с результатами исследования, исландские профсоюзы договорились о массовом сокращении рабочего времени. В настоящее время порядка 90% работающих граждан теперь трудятся по сокращенному графику.

В России о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю заявлял заместитель Совета безопасности и бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. Также уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева предлагала ввести в столице четырехдневную рабочую неделю для женщин.