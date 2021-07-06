Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении организаций и предприятий общественного питания, обеспечивающих вакцинацию работников от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте главы города.

Отмечается, что первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о вакцинации 60% и более работников, получат гранты из бюджета города.

Размер гранта будет равен 100% НДФЛ, уплаченного организацией в минувшие 12 месяцев, но не превышающий 5 млн рублей.

Кроме того, рестораны, кафе и другие предприятия общепита, соблюдающие требования по использованию QR-кодов и обеспечивающие вакцинацию 60% и более работников, получат гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг. В данном случае размер грантов будет равняться 100% фактических затрат предприятий общепита на эти цели в III квартале 2021 года, гранты будут предоставлены в IV квартале.

Ранее Собянин анонсировал открытие в Москве крупнейшего прививочного пункта в России.