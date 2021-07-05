«Ъ»: цены на лекарства к концу 2021 года вырастут на 8%

По итогам текущего цены на лекарства вырастут на 8%, что превысит инфляцию, которая по прогнозам властей достигнет 5%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования ПСБ.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов назвал прогноз ПСБ оптимистичным, так как только за январь—май 2021 года цены уже увеличились на 7,9%.

По словам исполнительного директора «Озон Фармацевтики» Андрея Горшкова, отдельные лекарства в первой половине текущего года года подорожали на 18–20%.

В ПСБ считают, что выручка фармацевтических ритейлеров вырастет на 6,7%, до 1,2 трлн руб. В прошлом году аптечные сети увеличили прибыль на 10,5%, до 1,13 трлн руб.

Как сообщил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, в марте минувшего года выручка фармритейлеров достигла рекордных 127,3 млрд руб., в октябре — 99,07 млрд руб. При этом в 2021 году незначительный всплеск аптечных продаж наблюдался в апреле — до 92,25 млрд руб.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда средства на лекарства для борьбы с коронавирусной инфекцией.