Мишустин заявил об открытости экономики России для европейских коллег

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российскую экономику необходимо развивать «в кооперации с другими странами». Об этом он сообщил на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса, передает РИА «Новости».

«Подчеркну, конечно же, в формате взаимовыгодного сотрудничества. Наша экономика остается открытой для европейских коллег, и мы продолжаем развивать механизмы инвестиционно-технологического партнерства», — отметил Мишустин.

По словам премьер-министра, некоторые из этих механизмов уже разработаны.

Ранее сообщалось, что ВВП России в мае вырос на 10,9% в годовом выражении по сравнению с низкими показателями прошлого года. Отмечается, что разрыв с допандемийным уровнем сократился на -0,3%, исключая сезонность. ВВП растет преимущественно из-за несырьевых отраслей: сельского хозяйства, строительства и обрабатывающей промышленности.

Оборот розничной торговли в мае превысил наблюдаемые до пандемии показатели на 1,1%.