Трамп заявил, что смог задержать строительство «Северного потока — 2»

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на митинге во Флориде по случаю Дня Независимости заявил, что он сумел приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2», передает телеканал Fox News.

«Байден отменил американский трубопровод Keystone XL. Можете ли вы в это поверить? И он одобрил российский трубопровод в Европу», — заявил Трамп.

Он отметил, что в отличие от Байдена он боролся против проекта «Северного потока — 2».

«И говорят, что Трамп не был достаточно жестким по отношению к России. Правда? Я остановил их трубопровод. Трубопровод был самым главным источником доходов для России. И я остановил его. А этот парень немедленно дал ему зеленый свет», — считает Трамп.

Ранее проект нового оборонного бюджета США остался без антироссийских санкций.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.