Трамп пророчит США потерю энергонезависимости

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая выступая на митинге в Флориде по случаю Дня Независимости заявил, что США в ближайшее время может потерять энергонезависимость, сообщает Fox News.

«Еще две недели, и вы больше не будете энергонезависимыми. Нам не нужен был Ближний Восток, нам не нужна была Россия, нам никто не был нужен», — заявил Трамп.

Он указал на сокращение правительством использования традиционных энергоресурсов, в первую очередь — нефти и газа.

«Они прекращают сдачу в аренду [федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений], они прекращают бурение. Они хотят перейти на ветряные турбины», — заявил Трамп.

По мнению экс-президента США, этот шаг принесет выгоду только Германии и Китаю, которые лидируют в производстве ветряных турбин.

Ранее Трамп поздравил американцев с Днем Независимости и обвинил Байдена в слабости.