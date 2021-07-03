Каждый второй работодатель интересуется, привился ли соискатель от коронавируса

Каждый второй работодатель интересуется тем, привился ли соискатель от коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы Superjob.

33% компаний на собеседовании узнают, болел ли кандидат коронавирусом и делал ли он прививку, по 9% потенциальных работодателей спрашивают только о болезни или вакцинации. Свою заинтересованность менеджеры по персоналу объясняют тем, что сотрудники будут контактировать с клиентами и партнерами, поэтому вероятность заражения должна быть сведена к минимуму.

В то же время 49% опрошенных заявили, что не задают эти вопросы, потому что они не отражают деловых качеств потенциальных сотрудников.

Чаще всего COVID-статусом интересуются в транспортно-логистической сфере (61% рекрутеров) и в продажах (51%). Реже всего это спрашивают при устройстве на работу в информационных технологиях (23%) и финансах (31%).

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в столице почти 60% работников сферы ЖКХ прошли вакцинацию от коронавируса.

16 июня правительства Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Согласно постановлению главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, в общей сложности должны быть привиты как минимум 60% от общей численности работников сфер услуг, торговли и транспорта.