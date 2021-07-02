Германия выступает за сохранение транзита газа из России через Украину

Министр финансов ФРГ Олаф Шольц заявил, что в настоящее время Германия активно работает над тем, чтобы обеспечить сохранение транзита газа из России через Украину в страны Европейского союза в длительной перспективе. Об этом он сказал в интервью телеканалу Bloomberg TV после встречи с министром финансов США Джанет Йеллен.

«И мы ощущаем ответственность за транзит газа через Украину и в будущем, в ближайшие десятилетия, а не только в следующие два-три года», — сказал он.

Ранее стало известно, что российский «Газпром» отказался от бронирования дополнительного объема мощностей для транзита газа через Украину. Специалисты заявили, что отказ «Газпрома» увеличить транзит через Украину может ударить по газовому рынку Европы.