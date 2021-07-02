Альфа-Банк предложил новым клиентам доход в 7%

С 1 июля новые клиенты Альфа-Банка получат доход в 7% годовых в рублях на любой из трех продуктов: дебетовую Альфа-Карту, накопительный Альфа-Счет или Альфа-Вклад сроком на 3 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в пятницу.

Так, доход в 7% годовых в рублях получат все клиенты банка при открытии Альфа-Вклада.

Кроме того, 7% на остаток доступен клиентам, впервые открывшим дебетовую карту или накопительный Альфа-Счет. Ставка 7% начисляется с первого дня без условий совершения покупок.

Что касается тех клиентов, которые уже пользуются накопительным Альфа-Счетом, то и для них банк также улучшил условия.

Например, можно получать 6% на остаток, просто совершая покупки по любой карте (дебетовой или кредитной) на сумму от 10 000 рублей в месяц. Кроме того, можно открыть неограниченное количество Альфа-Счетов под любые цели.

«Для нас важно, чтобы клиент сам выбирал инструмент для получения дохода, а не банк за него, — говорит руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач. — Пусть их будет несколько, и они будут сочетаться между собой».

Он подчеркнул, что банком предлагаются понятные прозрачные и простые условия, которые легко запомнить и следовать им.

«Это наш подход в Альфе, и он работает», – подчеркнул Майкл Тач.