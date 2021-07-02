Закрылся старейший вегетарианский ресторан Москвы

Самый первый ресторан сети «Джаганнат», которая существует в России уже более 20 лет, закрывается, сообщили представители сети.

«У нас сложные новости. Джаганнат на Кузнецком Мосту закрывается со 2 июля. Мы не пришли к договоренностям с арендодателем для продолжения работы в выбранном нами сейчас формате и вынуждены освободить помещение», — говорится на странице «Джаганната» во «ВКонтакте».

Владельцы и работники отмечают, что для них это было не просто место по конкретному адресу — «это была легенда» — и просят неравнодушных поделиться историями, связанными с заведением.

«Джаганнат» — первая российская сеть вегетарианских кафе и магазинов здорового питания, основанная в 2000 году. В Москве всего шесть кафе сети, магазины «Джаганнат» есть в Сочи, Новосибирске, Томске и Великом Новгороде.

Ранее рестораторы прогнозировали, что в Москве могут закрыться до 60% кафе.