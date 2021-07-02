В Белом Доме зарплата женщин почти сравнялась с мужской

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Белом Доме значительно изменилась по сравнению с аппаратом 45-го президента США Дональда Трампа, теперь в резиденции американского лидера работает больше женщин, сообщает Bloomberg.

При этом, согласно финансовому отчету администрации Белого Дома при Байдене, 60% женщин получают меньше, чем оставшиеся 40% мужчин. Средняя женская зарплата сотрудников-женщин составила $93 752, при средней зарплате у сотрудников-мужчин $94 639. Эту ситуацию в Белом Доме назвали «примерно равной» при разнице до 1%.

Далее приводится сравнение с ситуацией в администрации Дональда Трампа, в которой женщины получали в среднем на 31% меньше, чем мужчины, и эта разница исчислялась десятками тысяч долларов.

Сообщается, что самую большую зарплату в Белом Доме — $180 000 — получают 22 человека, из которых 13 — женщины, в том числе, например, пресс-секретарь Джен Псаки и директор Совета по внутренней политике Сьюзан Райс.

Ранее стало известно, что экс-сотрудников Дональда Трампа не берут на работу.