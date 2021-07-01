Бизнесмен Батурин отказался признать вину по делу о покушении на мошенничество

Бизнесмен Виктор Батурин не признает свою вину по делу о покушении на мошенничество, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанного.

Он также уточнил, что Следственный комитет попросит суд арестовать бизнесмена по обвинению в покушении на мошенничество.

Ранее представитель сестры Виктора Батурина, Елены Батуриной заявил, что у него нет информации о ведении следственных действий в отношении ее брата, задержанного в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество.

1 июля бизнесмен Виктор Батурин был задержан в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По информации СМИ, речь идет о событиях 2011 года, когда Батурин обратился в арбитражный суд с иском о возврате ему прав на 25% акций компании «Интеко». Он представил договор, заключенный со своей сестрой Еленой Батуриной, из которого следует, что она должна выплатить рыночную компенсацию за его акции.

Батурина, в свою очередь, утверждает, что у нее есть такие же договоры, согласно которым она ничего не должна своему брату.