Минприроды и промышленники урегулировали конфликт

Крупнейший за последние годы конфликт между Минприроды и промышленниками, о котором рассказывалось в декабре в СМИ и касавшийся аспектов применения компаниями методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, исчерпан.

Стороны урегулировали противоречия в отведенный для этого срок.

История вопроса такова: в 2015 году вступили в силу требования закона об охране атмосферного воздуха, предусматривающие, что инвентаризация выбросов проводится инструментальными и расчетными методами.

Законом было установлено, что методики расчета применяются в случаях, когда инструментальные методы невозможны или значительно затруднены.

В 2016 году постановлением правительства были утверждены новые правила разработки и утверждения методик расчета выбросов стационарными источниками, согласно которым компании могут использовать только те методики, которые включены в Перечень Минприроды России. По состоянию на декабрь 2020 года в перечень была включена 21 методика, в то время как компании использовали более 100 методик расчета. Бизнес привлек внимание к сложившейся ситуации.

Первым шагом стало создание в Минприроды России специальной рабочей группы с участием представителей РСПП и Росприроднадзора, которая провела ревизию многочисленных применяемых «воздушных» методик и сформировала пул методик, необходимых для включения в перечень.

В целях урегулирования ситуации компании получили отсрочку до 1 июля, в течение 6 месяцев они могли использовать при инвентаризации выбросов старые методики (в феврале 2021 Правительством утверждены соответствующие изменения).

Кроме того, был скорректирован упрощенный механизм легализации методик, в соответствии с которым сведения о применяемых методиках, разработанных до мая 2016 года, включаются в перечень на основании представленных Росприроднадзором сведений. Это позволило снизить риски применения контролирующим природоохранным органом возможных санкций при проведении надзорных мероприятий.

28 июня министр природных ресурсов Александр Козлов подписал распоряжение, согласно которому Перечень методик расчета выбросов загрязняющих веществ дополнен 97 методиками. В результате сейчас в перечне 118 методик и напряженность в данном вопросе снята.

«Благодарим всех участников за конструктивное сотрудничество. Перечень остается открытым, предприятия могут направлять в министерство заявки по его дополнению необходимыми методиками», - отметил Александр Козлов.