Эксперт: продление реструктуризации кредитов не спасет банки от кризиса неплатежей

Рекомендация Банка России о продлении реструктуризации кредитов и займов коммерческим банкам до 1 октября этого года только отсрочит неизбежный кризис неплатежей, считает замдиректора Института исследований и экспертизы ВЭБа Олег Засов.

По его мнению новый этап коронакризиса может привести к тому, что обслуживать долги будет нечем даже после новых кредитных каникул.

С февраля по апрель этого года ежемесячные объемы выдачи кредитов выросли в 1,4 раза в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, отметил Засов.

«В том числе объем выданных кредитов малым и средним предприятиям в сегменте общепита в марте-апреле 2021 был выше соответствующих показателей допандемийного года в 1,8-2 раза. Одновременно с ростом кредитов в этом сегменте увеличивается просрочка. За 4 месяца с начала текущего года она увеличилась с 6,3 до 10,4%», — сообщил экономист «Газете.Ru».

В конце июня Банк России рекомендовал финансовым организациям продлить реструктуризацию кредитов бизнеса и населения до 1 октября этого года. По мнению регулятора, нынешний рост темпов заболеваемости коронавирусом и череда ограничительных мер в разных регионах страны могут негативно сказаться на способности заемщиков обслуживать свои долги перед кредиторами.

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