Россиянам станет сложнее получить кредит

Россиянам с начала июля станет труднее получить кредит, сообщила РИА Новости юрист Дина Зайцева.

Она напомнила, что Банк России ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов — надбавки к коэффициентам риска повысятся, ставки возрастут, и банки станут все реже давать деньги закредитованным заемщикам.

По ее словам, скорость, с которой граждане оформляют новые кредиты, существенно опережает рост доходов. В мае долговая нагрузка россиян выросла до рекордных значений.

«Так, по итогам первого квартала [долговая нагрузка] подскочила до 11,9%, в то время как ещё в начале 2021 года держалась на уровне 11,7%», — отметила юрист. Это объясняется потерей или сокращением заработка в период пандемии на фоне повышения цен.

Зайцева напомнила, что 1 июля заканчивается срок действия ряда мер господдержки, принятых во время пандемии — в частности, это рекомендации банкам о реструктуризации кредитов для малого и среднего бизнеса, а также для граждан, пострадавших от коронавируса.

Ранее сообщалось, что россияне начали отказываться от ипотеки.