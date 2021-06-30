Ключевая ставка ЦБ может вырасти до 7%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может изменить параметры цели по инфляции после того, как проведет обзор нынешней политики ее таргетирования. Сейчас этот параметр составляет 4% в год, в то время как реальный годовой показатель еще в конце мая достиг 6% – максимального значения за 4,5 года.

«Полагаю, что анонс обзора денежно-кредитной политики – это мягкий способ сообщить обществу, что инфляция выходит из-под контроля, и что с ней будут бороться, повышая ключевую ставку, – сказал «Газете.Ru» главный аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов. – Конечно, под это будет подведено солидное экономическое обоснование, вот только политика всегда руководит экономикой, и на уровне правительства делается ставка на активное субсидирование бизнеса и домохозяйств, а, следовательно, на эмиссию и на рост цен. Полагаю, что таргет по инфляции по итогам обзора поднимут до 6% или даже до 7%, а ключевая ставка будет ниже или равна ей».

Аналитик добавил, что последние 15 лет в России ключевая ставка в среднем 2-3 года подряд была выше инфляции, потом 2-3 года ниже. «Сейчас наступает цикл, когда ставка ниже инфляции, и он адекватен экономической ситуации: относительно низкая ставка дает возможность экономике хотя бы минимально расти и развиваться, в том числе за счет субсидий. Но это порождает высокую инфляцию. Наблюдаемая инфляция потребтоваров, к слову, уже не менее 10-15%. Думаю, любое домохозяйство хорошо это ощущает на своем бюджете», – подытожил Антонов.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что на ближайшем заседании по ключевой ставке, которое состоится 23 июля, регулятор может повысить ее в диапазоне 0,25-1 п.п., то есть до 5,75-6,5%.