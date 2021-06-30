В Крыму пока не планируют вводить QR-коды

Власти Крыма пока не планируют вводить у себя систему QR-кодов, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе главы региона Сергея Аксенова.

«На данный момент планов по введению системы QR-кодов нет. Опять-таки, все зависит от эпидемиологической обстановки», — сообщили в пресс-службе.

Закрывать курорты Крыма для туристов пока также не планируется.

«Все зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации. Но надеемся, что необходимости в этом не будет <…> К сожалению, за последнее время ситуация с заболеваемостью ухудшилась. Поэтому особенно важно всем ответственно соблюдать необходимые меры безопасности», — отметили в пресс-службе главы Крыма.

Ранее Сергей Аксенов на заседании оперштаба пригрозил ввести жесткие ограничения в Крыму, если ситуация с коронавирусом не улучшится, «вплоть до полного закрытия». Он отметил, что заведения в курортных городах нарушают антиковидные ограничения.

В Крыму за последние сутки выявили 294 новых случая заражения коронавирусом, за последнюю неделю – 1726 случаев, всего с начала пандемии — 48 386. Также за сутки умерли 7 пациентов (за все время – 1505), выздоровели 199 человек (43 433). Самая тяжелая ситуация, по словам главы Крыма, в Симферополе, Ялте и Алуште.

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