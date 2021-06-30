В Башкирии нашли еще 41 млн руб. для борьбы с пандемией

Власти Башкирии направят дополнительно 41 млн руб. на борьбу с коноравирусом. Об этом «Газете.Ru» сообщила министр финансов Республики Башкортостан Лира Игтисамова.

Правительство региона получило эти деньги за счет использования новых правил начисления процентного дохода на остатки средств, размещенных на едином казначейском счете (ЕКС). По данным агентства АКРА, эта сумма составила 3% от неналоговых доходов региона за период с начала года до 1 мая.

Упомянутые правила были утверждены прошлогодним постановлением правительства РФ и заработали с начала 2021-го года. «Федеральное Казначейство размещает временно свободные средства на банковских депозитах по итогам отбора заявок кредитных организаций, с которыми заключены генеральные соглашения, – пояснил «Газете.Ru» механизм действия новых правил директор центра экономики регионов ЦСР Марат Фаттахов. – Процентная ставка и другие условия размещения определяются в соответствии с приказом ФК. Так, например, для заявок, которые будут подаваться 30 июня и 1 июля, минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств составляет 5,24% годовых».

Самый большой процент в структуре неналоговых доходов за тот же период от этого механизма получил Алтайский край (15%). Но куда конкретно будут потрачены средства в размере 91 млн руб. – неизвестно. В беседе с «Газетой.Ru» представитель местного Минфина рассказал, что указанные доходы не имеют целевой привязки к расходам и растворяются в их общей массе.