В Москве за неделю задержаны пять курьеров с поддельными сертификатами о вакцинации

За прошедшую неделю в Москве полицейские задержали пятерых курьеров с поддельными справками о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Всего в Москве с 22 июня было задержано пять курьеров, которые должны были доставить клиентам поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса», — сказал источник.

По его словам, все заказы были осуществлены через интернет. В данный момент изготовителей сертификатов разыскивают.

Также источник уточнил, что у одного из курьеров было обнаружено сразу 20 поддельных сертификатов.

Накануне глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в Москве за последние две недели выявили 15 организаций и людей, выдававших фальшивые COVID-сертификаты и QR-коды.

Ранее замглавы социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко предложила приравнять подделку медицинских документов, в том числе сертификатов о вакцинации от коронавируса, к подделке паспортов и наказывать лишением свободы на три года.