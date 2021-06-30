Минтранс США хочет запретить продажу билетов в Белоруссию

Министерства транспорта США рассматривает возможность введения запрета на продажу билетов на пассажирские авиарейсы в Белоруссию, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Запрет предлагается распространить в том числе на перелеты из США в Белоруссию с пересадками. Такая инициатива связана с решением Госдепартамента о том, что после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске ограничение авиаперевозок между Соединенными Штатами и Белоруссией отвечает интересам американской внешней политики.

«Запрет предоставит правительству США возможность делать исключения в каждом конкретном случае для любых перевозок, которые считаются отвечающим национальным интересам Соединенных Штатов, в том числе по гуманитарным соображениям или соображениям национальной безопасности», — говорится в заявлении.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о намерении США ограничить воздушное сообщение с Белоруссией.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. После посадки белорусские правоохранительные органы задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, находившегося на борту самолета. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией.

25 июня Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение с белорусскими следователями и были отпущены под домашний арест.