В ЦБ назвали срок появления в России цифрового рубля

В Банке России заявили, что в январе 2022 года начнется тестирование цифрового рубля, которое пройдет в несколько этапов на протяжении всего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз.

Отмечается, что по итогам данной работы будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля.

«На первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций. В дальнейшем предполагается расширение списка тестируемых операций, а также увеличение количества участников пилота», — отметили в ЦБ.

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что для удобства использования цифрового рубля нужно обеспечить бесшовный переход из одной формы рубля в другую.

«Именно поэтому крайне важно взаимодействие с участниками рынка на всех этапах пилотного проекта», — добавила она.

В первую пилотную группу для тестирования цифрового рубля вошли 12 кредитных организаций: Альфа-банк, «Ак Барс», банк «Дом.РФ», ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, «Тинькофф банк», Сбербанк, Росбанк, СКБ-банк, банк «Союз» и Транскапиталбанк.

Ранее заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что со временем на смену наличным деньгам придет цифровой рубль, однако переходный период займет длительное время, в том числе из-за ментальных преград.

Идею цифрового рубля в ЦБ представили в середине октября текущего года. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.