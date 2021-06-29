Альфа-Банк первым из российских частных банков переходит на ПВР-подход

Альфа-Банк первым из российских частных банков получил разрешение Центробанка на использование ПВР-подхода, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» во вторник, 29 июня.

Отмечается, что банк будет использовать внутренние рейтинги заемщиков для оценки кредитного риска при расчете нормативов достаточности капитала.

Эксперты считают, что ПВР-подход во многом мотивирует финансовые организации ответственно оценивать кредитные риски. Кредиты надежным заемщикам стоят банку «дешевле» с точки зрения затрат капитала, менее надежным — «дороже», поэтому банки с хорошим качеством кредитного портфеля собственно и выигрывают от перехода на ПВР.

«Альфа-Банк давно и много инвестирует в технологии управления кредитным риском — в этом наша уникальная экспертиза», — говорит руководитель департамента по управлению рисками Альфа-Банка Андрей Гулецкий.

«Мы благодарны регулятору за совместно пройденный путь по валидации наших моделей», — пояснил он.

«Благодаря качественному портфелю Альфа-Банка переход на ПВР снизит потребление нашего капитала, — заметил в свою очередь зампредправления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов. — Мы ожидаем единовременную экономию до 60 б.п. по базовому капиталу 1-го уровня и до 100 б.п. по общему капиталу по РСБУ. Это позволит нам нарастить объем кредитования экономики России».

По его словам, переход на ПВР позволит более эффективно использовать капитал и как следствие увеличить кредитный портфель на 285 млрд руб. в течение года. «В соответствии с утвержденной стратегией банк будет расти во всех направлениях бизнеса, прежде всего в рознице и в сегменте малого и среднего бизнеса. Это позволит поддерживать устойчивое значение ROE не менее 13%», — подчеркнул Чухлов.

ПВР-подход также должен дать преимущество Альфа-Банку при формировании персональных предложений для клиентов, поскольку позволяет более точно рассчитать, какой размер капитала требуется для резервирования каждого из кредитов.

Поначалу Альфа-Банк будет применять внутренние модели в оценке кредитов крупным и средним корпоративным клиентам, а уже в течение трех лет банк перейдет на ПВР-подход в ипотеке и необеспеченной рознице, а также МСП.