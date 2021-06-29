Капитализация Facebook впервые превысила $1 трлн

Рыночная капитализация американской компании Facebook в ходе торгов в понедельник, 28 июня, в Нью-Йорке впервые превысила $1 трлн. Об этом сообщает Reuters.

Накануне произошел резкий взлет акций компании. Они увеличились в цене более чем на 4%, до $355,64. Резкий рост стоимости акций стал результатом победы Facebook в серии антимонопольных исков в последние дни.

Иски были направлены на то, чтобы Facebook продал Instagram и WhatsApp. Иски подали в прошлом году Федеральная торговая комиссия (FTC) и власти нескольких штатов.

Как отметил судья Джеймс Боасберг, FTC не смогла доказать, что Facebook обладает монопольной властью на рынке социальных сетей. По его словам, комиссия может подать новую жалобу к 29 июля.

Ранее сообщалось, как IT-компании нарушали закон в 2020 году.