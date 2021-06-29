Московский бизнес попросил власти о поддержке

Московское отделение Федерации рестораторов и отельеров обратилось к мэрии Москвы с просьбой поддержать предпринимателей, деятельность которых была ограничена из-за ужесточения антиковидных мер, сообщила «Газете.Ru» омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, основатель сети семейных кафе «Андерсон» и глава московского представительства ассоциации Анастасия Татулова. Предложения коснулись заведений общепита, детских комнат и площадок в открытых парках, прокатов, фудкортов.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов подготовил специальный доклад президенту России Владимиру Путину «МСП/Постковид. Время для системных решений», но он был сдан еще до ухудшения ситуации с коронавирусом, и писался не по антиковидным мерам.

«Сейчас этого уже недостаточно, сейчас нужны будут меры по поддержке вновь закрытых отраслей. Сейчас мы готовим предложения, сегодня часть передали в мэрию», — сказала Татулова.

Предприниматели, в частности, попросили обнулить муниципальную или федеральную аренду и предоставить скидки по коммерческой аренде, дать право расторгнуть договор аренды без штрафов, предоставить отсрочки по действующим кредитам, ввести мораторий на взимание налоговых задолженностей, возместить или субсидировать расходы на средства индивидуальной защиты, распространить решение по нулевой ставке НДС на все предприятия отрасли.

Напомним, в Москве в начале лета ухудшилась ситуация с коронавирусом. За последние сутки в столице выявили 7246 новых случаев (за время пандемии – более 1,3 млн). Умерли за сутки 124 человека (максимум за время наблюдений), за все время — 22 210. Власти начали ужесточать ограничения: в частности, с 28 июня в рестораны можно будет попасть только по QR-коду.

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