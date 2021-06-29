Мэр Шадринска получит премию в 395 тысяч рублей за три дня работы

Мэр Шадринска Антон Мокан получит премию в 395 тысяч рублей спустя три дня после вступления в должность. Об этом рассказал депутат городской думы Александр Бухаров, передает «Уральский меридиан».

По его словам, у Шадринска дефицитный бюджет, из-за чего финансирования постоянно не хватает на социальную сферу.

«Простые горожане с трудом зарабатывают на продукты, чтобы прокормить свои семьи в пандемию. В этих условиях гордума собирается согласовать премию мэру в сумме 395 тысяч 500 рублей», — сказал депутат.

Политик назвал это решение «шоком» и заявил, что честнее было бы отказаться от премии.

В свою очередь, администрация Шадринска ответила на возмущение депутата и жителей, опубликовав заявление, где разъяснила, что премия выплачивается по распоряжению губернатора Курганской области.

Ранее стало известно, что заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунин подозревается в подстрекательстве к созданию картеля на торгах по государственному контракту на 2 млрд рублей.