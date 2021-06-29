Юрист объяснил, зачем узнавать профессию продавца квартиры

Стоит избегать приобретать жилье у недобросовестных госслужащих, купивших его на незадекларированные доходы, рассказал РИА Недвижимость юрист Алмаз Кучембаев.

«Настало время спрашивать, кем работает продавец квартиры, которую вы хотите купить. Если он или его супруг — это бюджетник, который должен отчитываться о своих доходах, то впору серьезно задуматься, а не у коррупционера ли вы покупаете? Потому как эта квартира может пойти в доход государства даже после того, как собственником станете вы сами», — подчеркнул специалист.

Он напомнил, что существует ряд законов, контролирующих доходы госслужащих — государство обращает взыскание на недвижимость, если не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, а законны только те, что отражены в декларации.

Кучембаев заявил, что в случае, если проверка выявит факт приобретения недвижимости на незаконные доходы, то государство заберет то, что легче изъять — то есть квартиру. Факт взыскания с продавца денег, полученных за нее, для покупателя не играет роли, ведь недвижимость он в итоге утратит.

По словам эксперта, в случае обращения взыскания на такую «незаконную» недвижимость, уже находящуюся в собственности покупателя, он может рассчитывать только на компенсацию как добросовестный приобретатель. Это означает, что продавец должен вернуть ему деньги.

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