В »Яндекс. Такси» разъяснили повышение цены за поездку по Москве в понедельник, 28 июня — в агрегаторе утверждают, что это связано с высоким спросом, «суперливнем» и ухудшением дорожной обстановки, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы агрегатора Алексея Бирюкова.

«В Москве идет и пока не заканчивается сильный ливень. Из-за этого таксисты, которые вышли в такую погоду на линию, выполняют заказы существенно дольше обычного. Стоимость поездки складывается из расстояния по маршруту и времени в пути, то есть длительность поездки значительно влияет на ее итоговую стоимость», — рассказал Бирюков.

Он уточнил, что в «Яндекс. Такси» не изменилась стоимость одного километра или одной минуты, повышение цены связано с низкой скоростью движения транспорта по городу.

«Кроме того, на цену влияет и спрос на такси: сейчас он значительно выше, чем накануне. Очень многие люди просто не хотят мокнуть на улице и едут «от двери до двери» на такси», — заявил Немерюк.

Глава пресс-службы «Яндекс. Такси» заявил, что сейчас агрегатор вместе с таксопарками пытается компенсировать нехватку водителей.

Ранее появилось видео затопленного Ленинградского шоссе.

В понедельник, 28 июня, ожидается «суперливень». Синоптик уточнил, что самый опасный период будет с 15.00 до 21.00. Кроме того, он отметил, что при такой погоде есть вероятность локальных подтоплений в низинных формах рельефа и там, где будут проблемы с инженерными коммуникациями и ливневками.