Белоруссия и Казахстан подписали соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов

Нур-Султан и Минск подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Белоруссию. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Белоруссии Александра Гурьянова.

Соглашение было подписано по итогам переговоров в Нур-Султане премьер-министра Белоруссии Романа Головченко и его казахстанского коллеги Аскара Мамина.

По его словам, в скором времени на уровне хозяйствующих субъектов двух государств будут обсуждаться конкретные объемы и сроки поставок нефти.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Москвой о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты.

До этого азербайджанская нефтяная госкомпания Socar Trading (SOCAR) и «Белорусская нефтяная компания» заключили долгосрочный контракт на поставку нефти в Белоруссию.