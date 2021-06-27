В России вырастут цены на сигареты

В России с 1 июля вырастут цены на табачные изделия: минимальная цена составит 107,78 рубля. Об этом пишет rg.ru.

Кроме того, из магазинов исчезнут сигары, курительный табак и табак для кальяна. Таким образом власти борются с нелегальными товарами.

Единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) действовала до 1 апреля, но продавцы могли реализовывать товар до 1 июля.

ЕМРЦ определяется на основе нескольких факторов: минимальная ставка акциза за тысячу штук сигарет и папирос, текущая ставка по НДС и повышающий коэффициент. Таким образом, если ранее пачка в среднем стоила 120 рублей, теперь цена достигнет 140 рублей.

Ранее стало известно, что в России хотят ужесточить наказание за покупку алкоголя детям: член Общественной палаты Султан Хамзаев направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева письмо, в котором предложил ужесточить вплоть до уголовной ответственности наказание за покупку алкоголя детям.