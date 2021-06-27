С 1 июля изменятся правила получения пенсий и соцвыплат

С 1 июля россияне смогут получить пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные выплаты только на карту платежной системы «Мир», наличными или на не привязанный к карте банковских счет. Об этом пишет РИА «Новости».

Такие требования будут распространяться только на тех, кто получает средства на карты международных платежных систем. Исключения составляют те, кому выплаты переводятся на счет по вкладу, номинальный счет или доставляют почтой, а также получатели пенсии, проживающие за границей.

Изначально перевод пенсий в национальную платежную систему должен был завершиться 1 июля 2020 года, но после этого срок несколько раз продлевался.

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