Центробанк ужесточает выдачу потребительских кредитов

Центробанк России с 1 июля ужесточит выдачу необеспеченных потребительских кредитов, вернув его на уровень, наблюдаемый до пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

Необходимость повысить надбавки по коэффициентам риска объясняется ускорением темпов роста сегмента и, соответственно, увеличением долговой нагрузки граждан. Так, по данным Банка России, в первом квартале она выросла до 11,9% по сравнению с 11,7% в начале года, обновив исторический рекорд.

Эксперты полагают, что такой шаг ЦБ приведет к удорожанию кредитов. В то же время некоторые специалисты считают, что это коснется только людей с высокой долговой нагрузкой.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина рассказала о самой опасной стратегии накоплений. По ее мнению, таковой являются спекулятивные криптоактивы, потому что цены таких криптоактивов очень волатильны, потери могут быть колоссальными.