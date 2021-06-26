СМИ сообщили подробности смерти российского бизнесмена из списка Forbes

Российский бизнесмен Олег Бурлаков, входивший в список Forbes, скончался не в Монако, а в одной из клиник Московской области «Лапино». Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Как рассказал источник, в больницу приехала сестра миллионера Вера Козакова, чтобы забрать его тело. Однако в госпитале между родными бизнесмена произошел спор о том, где он должен быть похоронен. По словам источника, сестра собирается похоронить брата в Санкт-Петербурге, поскольку Бурлаков родом оттуда.

Также сообщается, что работники клиники отказались передать тело и свидетельство о смерти предпринимателя его сестре.

Адвокаты семьи при этом заявили, что в больнице у Бурлакова украли паспорт. Но впоследствии его документы нашли и заявление было отозвано.

Ранее журнал Forbes cообщил\, что Бурлаков, занимающий 177 место в рейтинге богатейших россиян, умер от коронавируса на 72-м году жизни. По данным издания, он скончался 23 июня в Монако, где проживал в последние годы. Он вернулся туда после поездки в Москву.