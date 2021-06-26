Fitch: легализация биткоина в Сальвадоре может привести к новым рискам

Легализация биткоина в качестве платежного средства в Сальвадоре может привести к новым рискам в финансовой сфере страны, сообщает рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Новый закон о легализации биткоина, принятый в Сальвадоре, кроме рисков усложнения финансового регулирования, может привести к дополнительным осложнениями в борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма.

По мнению экспертов рейтингового агентства, правительству Сальвадора необходимо создать новый институт регулирования и обеспечения безопасности операций с биткоином. Главный риск в использовании биткоина состоит в его значительных колебаниях стоимости, которые могут создать проблемы в использовании криптовалюты как платежного средства.

Ранее в ЮАР пропали два брата с биткоинами на $3,6 млрд.