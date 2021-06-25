Инвестор «Северного потока – 2» ответил на заявления США о «грязном газе»

Председатель правления сотрудничающей с Газпромом немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен оценил заявления министерства энергетики США о том, что российский газ «самый грязный в мире». Свое мнение он выразил в беседе с РБК.

По словам Мерена, российский газ «очень качественный» и является «очень надежный источник энергии для Европы».

В мае текущего года министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что ведомство выступает против запуска российского газопровода «Северный поток – 2». По ее словам, такая позиция в числе прочего связана с тем, что по трубопроводу будет поставляться «самая грязная форма природного газа на Земле».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.