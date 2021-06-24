Гуцериев решил выйти из состава директоров «РуссНефти»

Попавший под антибелорусские санкции ЕС предприниматель Михаил Гуцериев решил выйти из состава совета директоров «РуссНефти». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Соответствующее заявление поступило в Компанию», — говорится в сообщении.

Ранее Гуцериев был включен в санкционный список Евросоюза в отношении ряда белорусских физических лиц и компаний. Помимо него, в них попали сын президента Белоруссии и спортивный чиновник Дмитрий Лукашенко, жена его другого сына Виктора Лилия, гендиректор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович, председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора, заместители генпрокурора Алексей Стук и Геннадий Дыско, судьи минских судов, депутаты и другие чиновники, и бизнесмены.

Одновременно свои списки опубликовали Соединенные Штаты, Канада и Великобритания. Ограничительные меры стали ответом на инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair и на задержание Романа Протасевича и его девушки — россиянки Софии Сапеги.

24 июня Европейский союз ввел секторальные экономические санкции против Белоруссии, которые вводят запрет на экспорт в страну технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения. Также ЕС ограничит торговлю со страной нефтепродуктами, калийными удобрениями, табачными изделиями.