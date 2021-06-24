В России на 50% выросли цены на аренду загородных домов

Стоимость аренды загородных домов в России увеличились на 50% за год, пишут «Известия» со ссылкой участников рынка недвижимости.

Как рассказал изданию ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов, спрос на аренду загородного жилья в стране резко вырос после начала пандемии коронавируса в 2020 году, что привело к дефициту предложения и увеличению цен. Он уточнил, что в среднем по сравнению с доковидным периодом ставки выросли на 50%. Больше всего подорожали дачи на Черноморском побережье — в три-четыре раза, указал эксперт.

К примеру, в Подмосковье до начала пандемии качественная дача с удобствами внутри дома сдавалась за 35 тыс. рублей в месяц, в данный момент — минимум за 55 тыс. рублей, сообщила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. При этом большие дома площадью 150–200 кв. м со всеми удобствами, ухоженным участком, инфраструктурой рядом можно снять за 170–200 тыс. рублей, добавила она.

По словам директора департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергея Колосницына, за год на 50% увеличились цены и на премиальные загородные дома в Подмосковье, которые сдаются преимущественно на Рублевке, Новой Риге, Дмитровке.

Он рассказал, что до пандемии у компании в базе аренды значилось постоянно около 1 тыс. объектов.

«Среди них можно было выбрать хороший вариант стоимость от 250 тыс. рублей в месяц. Теперь же предложение включает всего около 100 домов, 20% из которых — неликвид. А минимальная арендная ставка составляет 400 тыс. рублей», — сказал Колосницын.