Эксперт назвал профессии, которые исчезнут первыми

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Некоторые профессии скоро станут полностью автоматизированными, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор iMARS Communications Александр Ревский.

«Первыми будут «исчезать» или значительным образом трансформироваться профессии, связанные с продажами, из-за активного распространения магазинов самообслуживания. Далее исчезнет курьерская доставка — дроны и роботы возьмут работу доставщика на себя. Также под ударом окажутся водители такси — их заменят беспилотные аппараты», — считает Ревский.

По его словам, с развитием роботов и искусственного интеллекта на фоне коронавирусной повестки будет замещаться обслуживающий персонал, а также направления, связанные с бухгалтерскими и юридическими услугами, копирайтингом и переводом текстов — многое из этого уже умеют делать нейросети.

Наиболее сложными для работы ИИ пока являются профессии, связанные с навыками использования эмоционального интеллекта, отметил эксперт.

«Исследования Оксфордского и Стэнфордского университетов показывают, что успех человека в ближайшей перспективе на 80% зависит не от Hard Skills (технических навыков), а от Soft Skills (личностные качества, позволяющие выстраивать коммуникацию с другими людьми). Из наиболее важных стоит отметить креативное мышление, управленческие навыки, ведение переговоров, то есть все то, что связано с анализом и оценкой эмоционального фона и восприятия других людей. В этих направлениях ИИ пока существенно отстает», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Однако бояться процесса исчезновения профессий не нужно. По словам Ревского, уходящие будут замещаться другими — актуальными для своего времени и уровня развития технологий и общества.

«Сейчас никто уже не вспоминает о таких распространенных в прошлом профессиях, как лифтер или телефонист. И их исчезновение не означает, что безработных сегодня стало больше. Однако в краткосрочной перспективе ряду работников, очевидно, будет необходима поддержка со стороны государства для переквалификации», — заключил эксперт.

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