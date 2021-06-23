В Британии ввели в оборот банкноту с портретом Тьюринга

Банкнота из синтетических полимеров номиналом в 50 фунтов стерлингов (5072 рубля) с портретом английского математика Алана Тьюринга была введена в обращение в Великобритании. Об этом сообщается на сайте Банка Англии.

Банкнота поступила в оборот в день рождения Тьюринга. Работы ученого помогли взломать немецкую шифровальную машину Enigma во время Второй мировой войны

На банкноте представлены математические формулы из его статьи, чертежи его которые легли в основу информатики, а также высказывание математика о том, что «это лишь предвкушение того, что грядет, и лишь тень того, что будет».

Отмечается, что новая банкнота содержит усовершенствованные средства защиты и является самой надежной в Банке Англии. Кроме того, на ней присутствуют специальные отметки, которые помогают людям с ослабленным зрением определить ее номинал.

В честь выпуска банкноты в Блетчли-парке, где во время Второй Мировой была сосредоточена работа по взлому шифров и кодов стран Оси, было развернуто 10-метровое полотно с его портретом, и машиной Тьюринга, которая помогла взломать Enigma, в радужной расцветке в честь месяца защиты прав секс-меньшинств. Об этом сообщает Sky News.

В 1952 году ученый был подвергнут уголовному преследованию за тогда еще противозаконную связь с молодым человеком. Спустя год, за две недели до своего дня рождения Тьюринг покончил с собой. Он был помилован посмертно лишь в 2013 году специальным указом королевы Елизаветы II.

Ранее министр финансов Великобритании Риши Сунак предложил Банку Англии рассмотреть вопрос о создании «бриткоина», который планируется сделать «новой формой цифровых денег, выпущенных банком и предназначенных для использования домашними хозяйствами и предприятиями», существующая наряду с наличными деньгами и банковскими депозитами, не заменяя их.