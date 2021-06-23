Правительство России предложило ввести акцизы на сладкие напитки

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Кабмин рассматривает идею введения акцизов на сладкие напитки, сообщает газета «Ведомости».

Собеседники издания считают, что установление акцизной ставки возможно в зависимости от стоимости напитка либо от содержания в нем сахара. Ожидаемый ежегодный сбор акциза оценивается в диапазоне от 10-20 млрд руб.

Данную информацию газете подтвердил представитель Минсельхоза. Источник в Минфине также заявил, что обсуждение этой идеи проходит с другими ведомствами. Однако, по его словам, решение пока не принято, вопрос требует проработки.

В Минсельхозе предложение не одобряют. В ведомстве считают, что акцизы создают риски роста цен, снижения производства и потребления напитков. Кроме того, их введение может привести к сокращению числа производителей и появлению нелегального рынка — все эти факторы в итоге могут нивелировать эффект от пополнения бюджета за счет акцизов.

Издание подчеркнуло, что производители напитков и так добровольно сокращают содержание сахара. В 2019 году Союзнапитки и его члены подписали кодекс добровольных обязательств, один из пунктов которого касается уменьшения доли сахара в среднем на 10% до конца 2024 года.

Ранее в Госдуме предложили ввести акциз на сахаросодержащие напитки, поскольку они представляют опасность на фоне роста числа больных сахарным диабетом.